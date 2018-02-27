قضت محكمة إسرائيلية، الاثنين، بالسجن 38 شهرا على يهودي اعتنق الإسلام، بسبب سعيه للانضمام إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا.
السجن لجندي إسرائيلي سابق اعتنق الإسلام و"حاول الانضمام لداعش"
قضت محكمة إسرائيلية بسجن يهودي اعتنق الإسلام، بعد إدانته بمحاولة الانضمام إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا.
السجن لجندي إسرائيلي سابق اعتنق الإسلام و"حاول الانضمام لداعش"
فالينتين مازليفسكي (40 عاما)، وهو مهاجر بيلاروسي انتقل إلى إسرائيل عام 1996، هو أول إسرائيلي يهودي يُحاكم بتهمة انتمائه إلى تنظيم داعش.
واعتقل مازليفسكي في شباط/فبراير عام 2017، بعد أسابيع قليلة من محاولة فاشلة للسفر من إسرائيل إلى تركيا، حيث يُزعم أنه كان يعتزم العبور إلى سوريا للانضمام إلى قوات داعش.
وقالت محكمة منطقة الناصرة في حكمها، إن لمازليفسكي "هدف واحد، هو الانضمام إلى التنظيم".
وأوضح بيان المحكمة أنه تصرف "تصرف بناء على أيديولوجية التنظيم"، الأمر الذي "ينتهك القانون ويعرض أمن الدولة للخطر".
التحول للإسلام
في عام 2000، أثناء أداء الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، تحول مازليفسكي إلى الإسلام بعد لقائه امرأة فلسطينية مسلمة، قبل أن يتزوجها وتصبح أما لأطفاله الخمسة.
وقالت السلطات الإسرائيلية إن اهتمام مازليفسكي بتنظيم داعش ازداد بشكل كبير، وكثيرا ما كان يتابع أخباره عبر الانترنت في السنوات الأخيرة، كما انضم إلى منتديات الانترنت التابعة للتنظيم.
وفي تموز / يوليو 2016، حذرت قوات الأمن الإسرائيلية من المشاركة في أنشطة داعش، كما جاء في الحكم، إلا أنه تجاهل ذلك وتواصل مع جهاديين في مسعى للانضمام لمقاتلي التنظيم في سوريا