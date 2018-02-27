انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة للملك المغربي محمد السادس وهو يرقد على سرير مستشفى فرنسي رفقة عائلته. وقالت الحكومة المغربية في بيان على تويتر إن محمند السادس قد خضع لعملية جراحية ناجحة في القلب بباريس الاثنين.
ملك المغرب يجري عملية جراحية في القلب بباريس
أطباء الملك أكدوا بأن الفحوصات الطبية التي أجريت كشفت عن وجود إضطراب وتم إزالته عبر استخدام تقنية خاصة في مستشفى بباريس.
ملك المغرب يجري عملية جراحية في القلب بباريس
كما أعلنت وكالة الأنباء المغربية أن الملك البالغ من العمر 54 عاما أجرى هذه العملية الجراحية في مستشفى أمبرواز باريه بالعاصمة الفرنسية بعد أن شعر في 20 يناير/ كانون الثاني بوعكة صحية بالقلب وأن الفحوصات الطبية كشفت أنه يعاني من رفرفة أذينية.
وقالت الوكالة إن ضربات القلب تحسنت بعد إجراء العملية في مستشفى أمبرواز باريه وإن الملك سيباشر مهامه الاعتيادية بعد فترة راحة أوصى بها الأطباء.
وظهر على الصورة الملك محمد السادس برفقة شقيقاته الأميرات مريم وأسماء وحسناء وشقيقة رشيد ونجليه الأمير الحسن والأميرة خديجة.
ويقوم العاهل المغربي بزيارات متكررة إلى فرنسا، كما سبق وان أجرى بعض الفحصوات هناك كان أخرها في سبتمبر/ أيلول المنصرم حيث خضع لعملية جراحية لإستئصال ورم حميد من عينيه في أحد مستشفيات باريس.
ويحكم الملك محمد السادس المغرب منذ يوليو 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني.