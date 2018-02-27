في رد على اتهامات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف حول كسر الهدنة من طرف فصائل المعارضة السورية في الغوطة الشرقية صباح الثلاثاء قال جيش الاسلام أنه لم يقم بأي اعتداءات تخرق الهدنة في الغوطة الشرقية.
جيش الإسلام ينفي قصف "الممر الإنساني" أو منع المدنيين من مغادرة الغوطة الشرقية
تتبادل روسيا والمعارضة السورية التهم بشان خرق قرار وقف إطلاق النار في مناطق الغوطة الشرقية.
جيش الإسلام ينفي قصف "الممر الإنساني" أو منع المدنيين من مغادرة الغوطة الشرقية
وقال المتحدث باسم أركان الجيش، حمزة بيرقدار إنت "التصريحات الروسية ليست إلا لتمييع القرارات الدولية، وإعطاء الضوء الأخضر للنظام لارتكاب المزيد من الجرائم بحق أهالي الغوطة”.