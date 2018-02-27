أعلنت شركة "نتفليكس"، المتخصصة في مجال خدمة الترفيه عبر الإنترنت، عن بدئها بإنتاج أول مسلسل أصلي لها ناطق باللغة العربية يحمل عنوان "جِنّ"، وينفذ تحت إدارة المخرج اللبناني الشاب مير-جان بوشعيا صاحب "فيلم كتير كبير".
مسلسل عن الجن في مدينة البتراء.. أول انتاج عربي أصلي لـ "نتفليكس"
أعلنت شركة "نتفليكس"، المتخصصة في مجال خدمة الترفيه عبر الإنترنت، عن بدئها بإنتاج أول مسلسل أصلي لها ناطق باللغة العربية يحمل عنوان "جِنّ"، وينفذ تحت إدارة المخرج اللبناني الشاب مير-جان بوشعيا صاحب "فيلم كتير كبير".
مسلسل عن الجن في مدينة البتراء.. أول انتاج عربي أصلي لـ "نتفليكس"
ويتم انتاج المسلسل بمشاركة نخبة من المواهب الشابة في الشرق الأوسط وسيجري تصويره في الأردن في وقت لاحق من هذا العام. وهو من تأليف الأردني باسل غندور، كاتب ومنتج فيلم "ذيب" الحاصل على عدد من الجوائز العالمية والمرشح إلى الأوسكار في العام 2016.
تدور أحداث "جِنّ" في قالب من التشويق "الخيالي المعاصر" وأبطاله مراهقون من البلدان العربية، ومن المتوقع أن تمتد القصة على ست حلقات، وستكون متوافرة للعرض في جميع أنحاء العالم بحلول العام المقبل.
ويروي العمل قصة مجموعة من الشباب تنقلب حياتهم بعد أن يظهر لهم "جني" على شكل شاب مراهق في مدينة البتراء التاريخية، ويضطرون إلى تجاوز اختبارات ومواجهة قوة شريرة تهدد بتدمير العالم.
عن هذه التجربة قال مير-جان بوشعيا في بيان صحفي : "إنها فرصة رائعة لتصوير الشباب العربي بطريقة متميزة. أكثر ما جذبني للمشاركة في هذا المشروع هو مستوى الأصالة الذي تحاول نتفليكس طرحه في هذا المسلسل".
وقال المؤلف باسل غندور: "نحن متحمسون للغاية، لأن قصص الجن شائعة جدا في الشرق الأوسط، لذا من الممتع أن نعتمد على ذلك ونحوله إلى مغامرة غامضة ومرحة للشباب في عمر المراهقة، بحيث يمكن للجميع الاستمتاع بها، فضلا عن سعادتي بالاستثمارات المتزايدة لنتفليكس في المنطقة، إنها نقطة تحول هامة. نحن نمتلك ثقافة غنية بالقصص. وسيصبح بإمكاننا أخيرا الاستمتاع بالمحتوى العربي بجودة نتفليكس".
يشار إلى أن مسلسل "جِن" هو ثان مشروع تنفذه نتفليكس في المنطقة بعد عرض الستاند-أب كوميدي "عادل كرم: مباشر من بيروت" من أداء الممثل والإعلامي اللبناني عادل كرم والذي سينطلق اعتبارا من الأول من شهر آذار/ مارس.