أصيب البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان بكسر في مشط القدم والتواء في الكاحل خلال فوز فريقه على غريمه التقليدي أولمبيك مرسيليا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الأحد.
نيمار يغيب عن لقاءات الإياب أمام مرسيليا والريال بسبب كسر في مشط القدم
نيمار لن يتمكن من المشاركة في مباراة الإياب أمام ريال مدريد وسط أنباء بإحتمال غيابه لفترة قد تصل الى ثفوق ثلاثة أسابيع.
نيمار يغيب عن لقاءات الإياب أمام مرسيليا والريال بسبب كسر في مشط القدم
وكان أغلى لاعب في العالم يطارد بونا سار مهاجم مرسيليا عندما أصيب وغادر الملعب محمولا على محفة قرب نهاية اللقاء الذي انتهى بالفوز بثلاثة اهداف نظيفة بملعب بارك دي برينس.
وسيغيب عن إياب دور الستة عشر في دوري أبطال اوروبا أمام ريال مدريد في السادس من مارس/ آذار. وخسر الفريق الباريسي 3-1 في مباراة الذهاب في العاصمة الاسبانية.
وقال باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي الاثنين إن نيمار يعاني من "التواء في الكاحل الأيمن إضافة لكسر في العظمة الخامسة في مشط القدم" لكنه لم يحدد مدة غياب المهاجم البرازيلي.
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وفي وقت سابق نشر نيمار، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو قبل بداية الموسم، صورة لقدمه في حسابه على انستغرام وهي محاطة بالعديد من الضمادات.
وسجل نيمار 28 هدفا وصنع 16 مع باريس سان جيرمان هذا الموسم رغم أنه قدم أداء مخيبا أمام ريال باستاد سانتياجو برنابيو قبل أسبوعين.