نقلت وكالة تاس للأنباء عن الجيش الروسي اتهامه لمقاتلي المعارضة السورية في الغوطة الشرقية اليوم الثلاثاء بإمطار ممر إنساني بقذائف المورتر.
الجيش الروسي: المدنيون لا يستطيعون مغادرة الغوطة الشرقية بسوريا لأن الممر الإنساني يتعرض لقصف بالمورتر
الجيش الروسي: المدنيون لا يستطيعون مغادرة الغوطة الشرقية بسوريا لأن الممر الإنساني يتعرض لقصف بالمورتر
وأضاف الجيش أنه لم يتمكن مدني واحد من المغادرة عبر الممر الذي يهدف إلى السماح للمدنيين بالخروج من منطقة الصراع.
ودعت روسيا التي تدعم الحكومة السورية إلى هدنة يومية من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا (من 0700 إلى 1200 بتوقيت غرينتش) وإتاحة "ممر إنساني" للسماح للمدنيين بمغادرة الغوطة الشرقية آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة قرب العاصمة دمشق.