أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الإثنين، أمرًا ملكيًا بتعيين الدكتورة تماضر الرماح في منصب نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ السعودية. ويأتي تعيين الرماح في إطار سياسة السعودية المنفتحة وتعزيز دور المرأة في المجتمع بعد سنوات من "الإنغلاق".
تعيين أول إمرأة نائبة لوزير العمل في السعودية
جاء في القرار الملكي تعيين الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائبًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.
تعيين أول إمرأة نائبة لوزير العمل في السعودية
وكانت الرماح قد عُينت مؤخرا في منصب وكيلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين الموجّه، كثاني سيدة تتولى منصب وكيلة وزارة في السعودية، وذلك في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وإضافةً إلى عملها هذا، كلفت الدكتورة الرماح بالإشراف العام على وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة.
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من هي تماضر الرماح؟
تحصلت تماضر بنت يوسف الرماح على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود بالرياض في العلوم الإشعاعية في العام 1995 ونالت شهادة الماجستير في الأشعة المقطعية من جامعة "ويلز بانغور" في العام 2003، ثم شهادة دكتوراه في العلوم الإشعاعية والهندسة الطبية من جامعة "مانشستر" كلية الطب والعلوم الإنسانية في العام 2007.
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وكانت الرماح تعمل في قسم الفيزياء الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، كما شغلت منصب أستاذا مساعدا في قسم العلوم الإشعاعية بجامعة الملك سعود بالرياض ومعيدة في قسم العلوم الإشعاعية في جامعة الملك سعود بالرياض وعملت أيضاً أخصائية في قسم العلوم الإشعاعية في نفس الجامعة.
وخلال مسيرتها العملية، مرّت بكثير من المحطات المهمة من بينها رائدة للنشاط الطلابي بكلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات بجامعة الملك سعود بالرياض، فعضو في وحدة الجودة والتطوير بكلية العلوم الطبية التطبيقية في الجامعة، وعضو في جمعية زهرة لسرطان الثدي بالرياض، وعضو في لجنة مراجعة وتطوير البرنامج الدراسي بقسم الأشعة بكلية العلوم الطبية التطبيقية.
وكانت قبل ذلك مستشارة للمبتعثات السعوديات ببريطانيا، وممثلة المبتعثات السعوديات في المعرض السعودي في مدينة دندي الاسكتلندية في المملكة المتحدة، ومنظمة في مهرجان الأيام السعودية في مدينة مانشستر في المملكة المتحدة، وممثلة المبتعثات السعوديات في اليوم السعودي في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة.