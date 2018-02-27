شاهد: هل التغييرات في صفوف الجيش السعودي ترتبط بالوضع في اليمن؟

لا شكّ أنّ التغييرات التي شهدتها هيئة الأركان السعودية تتعلق بالحرب التي تدور رحاها في اليمن، حيث جاءت تلك التغييرات لتصحيح الطريقة التي خطط لها ولي العهد محمد بن سلمان لإدارة الحرب في اليمن. ودون ذكر الأسباب فقد تمّت إحالة رئيس هيئة الأركان عبد الرحمن البنيان إلى التقاعد إلى جانب قادة القوى البرية، مع الإشارة إلى إجراء التغييرات كجزء من تعديلات في المواقع الاستشارية وحكام المناطق.