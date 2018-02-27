بالفيديو: اشتعال النيران في محرك طائرة يجبرها على الهبوط

اضطرت طائرة تابعة لشركة طيران "ساوث ويست" الأمريكية، الاثنين، إلى الدوران والقيام بهبوط اضطراري، بعد إقلاعها بفترة قصيرة، نتيجة عطل في المحرك.
وبحسب ما ذكر متحدث باسم مطار "سولت لايك سيتي"، بولاية يوتا، أن الطائرة كانت متوجهة إلى لوس أنجليس، لكنها اضطرت للعودة بعد وقت قصير من إقلاعها، حوالي الساعة السابعة صباحا.
وانتشر شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ألسنة اللهب تظهر من محرك الطائرة.
من جانبها، قالت الشركة، إن الرحلة التي حملت الرقم 604، ومن طراز بوينغ 737، اضطر طاقمها للعودة بعد أقل من 30 دقيقة من الطيران، إر اكتشاف عطل في المحرك الجانبي للطائرة.
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وهبطت الطائرة بنجاح، دون أن يتم تسجيل أية إصابة في صفوف ركابها البالغ عددهم 110، أو الطاقم العامل عليها.