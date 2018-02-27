بين الترحيب والتخوف تأرجحت ردود أفعال سكان العاصمة السورية دمشق حول الهدنة الإنسانية التي أقرها مجلس الأمن الدولي في منطقة الغوطة الشرقية. فمنهم من اعتبر انّ الهدنة ستخفف من آلام المدنيين في المنطقة من خلال تسهيل الخروج الآمن للحالات الإنسانية والمساعدة في إيصال المساعدات الغذائية والطبية.
سكان دمشق بين الترحيب والتخوف من هدنة الغوطة الشرقية
تأرجحت مواقف سكان العاصمة السورية دمشق بين الترحيب والرفض للهدنة الإنسانية في منطقة الغوطة الشرقية، فمنهم من شجع الأمر لكونه يضع حدا لمعاناة المدنيين وخاصة الأطفال ومنهم من تخوف من تنظيم المعارضة المسلحة لصفوفها وإطلاق هجمات جديدة ضدّ الجيش السوري.
سكان دمشق بين الترحيب والتخوف من هدنة الغوطة الشرقية
أما البعض الاخر فاعتبر الهدنة فرصة ستستغلها المعارضة المسلحة لتنظيم صفوفها وتسليح نفسها من جديد للقيام بهجمات جديدة ضدّ وحدات الجيش النظامي السوري.
وكانت الهدنة التي أعلنتها روسيا في الغوطة الشرقية قد دخلت حيز التنفيذ، وسط هدوء حذر مع توقف الغارات الجوية بعد ثمانية أيام من القصف.