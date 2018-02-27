توفي عالم الاجتماع العراقي، فالح عبد الجبار عن عمر يناهز ال72 عاما أثناء مشاركته في مداخلة عبر الأقمار الصناعية في برنامج عُرض على قناة الحرة الأمريكية.
شاهد: وفاة عالم عراقي إثر نوبة قلبية في برنامج تلفزيوني
عالم الاجتماع العراقي فالح عبد الجبار يفارق الحياة إثر نوبة قلبية حادة أصابته أثناء أدائه لمداخلة تلفزيونية عبر الأقمار الصناعية في برنامج على قناة الحرة
شاهد: وفاة عالم عراقي إثر نوبة قلبية في برنامج تلفزيوني
وتعرض العالم العراقي إلى أزمة قلبية حادة على الهواء مباشرة مما دفعه إلى المطالبة بإيقاف التصوير وطلب المساعدة من طاقم البرنامج. على الفور تم نقل العالم إلى مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت حيث أن المداخلة تمت من العاصمة اللبنانية. وبعد ساعات قليلة فارق العالم العراقي الحياة.
نبذة عن العالم العراقي
يذكر أن فالح عبد الجبار هو أحد أبرز علماء الاجتماع في العراق، وتناول في بعض دراساته التركيبة العشائرية والطائفية في العراق، ودورها في تأسيس الدولة الحالية. وكان عبد الجبار قد غادر العراق عام 1978. ليعمل أستاذا وباحثا في علم الاجتماع بجامعة لندن، إضافة إلى تدريسه علم الاجتماع في كلية بيركبيك، التي منحته قبل ذلك شهادة الدكتوراه.