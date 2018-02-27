توصلت إدارة النادي الكتالوني لإبرام اتفاق مع اللاعب الدولي الفرنسي أنتوان غريزمان بعد موافقة نادي أتلتيكو مدريد على إبرام الصفقة خلال سوق التنقلات المقبلة. وكانت الكثير من تقارير الصحف الإسبانية قد تحدثت خلال الفترة الماضية عن رغبة برشلونة في التعاقد مع النجم أنطوان غريزمان.
برشلونة مصمم على ضم الفرنسي أنطوان غريزمان
يضاعف نادي برشلونة من مجهوداته للتعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الذي أحرز أول ثلاثية له في مباراة واحدة هذا الموسم ومنح الفوز لفريقه بخمسة أهداف لهدفين خارج أرضه،
برشلونة مصمم على ضم الفرنسي أنطوان غريزمان
وتحدثت الكثير من الصحف عن الصفقة المحتملة وذلك في ظل رغبة أندية أخرى في التعاقد مع اللاعب الفرنسي مثل باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، لكن غريزمان فضل البقاء في الدوري الإسباني.
وقد يكلف انتقال اللاعب للنادي لكتالوني 100 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده الحالي مع أتليتيكو مدريد.
حرب بين قطبي الكرة الإسبانية "برشلونة و ريال مدريد" للاستحواذ على اللاعب الفرنسي
سيكون النجم الفرنسي أنطوان غريزمان محور صراع قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة. ولكن نادي برشلونة هو الأقرب لضم اللاعب وسط المفاوضات المكثفة التي أجرتها الإدارة الكتالونية مع اللاعب طيلة الفترة الماضية بهدف الإستفادة من خدماته الصيف المقبل.
حيلة لإغراء اللاعب الفرنسي .. من يأخذ مكان كريستيانو رونالدو في حال رحيله ؟
ووفقاً لما نقلته صحيفة "دون بالون" الإسبانية فإن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي ينوي الدخول وبقوة في صفقة غريزمان وذلك لرغبته في تدعيم الفريق بلاعبين مميزين الفترة المقبلة.
ويرى بيريز بأن غريزمان هو أفضل بديل للويلزي غاريث بيل والذي باتت أيامه معدودة داخل أروقة الميرنغي حيث ينوي بيريز إغراء غريزمان بميزة قوية لن يجدها في برشلونة.
وأشارت الصحيفة أن بيريز سوف يضمن لغريزمان أن يكون من العناصر الرئيسية في الفريق وعنصر هام وقوي وهذا ما لن يجده في برشلونة في ظل وجود ميسي ولويس سواريز.
وفي حال رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد الصيف المقبل كما يُشاع ستكون الفرصة مواتية أمام غريزمان لكي يكون العنصر الأبرز وصاحب الكلمة العليا بالفريق وهي الحيلة التي لجأ اليها بيريز من أجل إغراء النجم الفرنسي.