سيلعب أسطورة ألعاب القوى الجامايكي المعتزل يوسين بولت مباراة كرة قدم خيرية لمصلحة منظمة "اليونيسيف" على ملعب أولد ترافورد التابع لنادي مانشستر يونايتد الانجليزي.
العداء الجامايكي الأسرع في العالم يوسين بولت يتوجه لكرة القدم
لم يكتف العداء الأسرع في العالم يوسين بولت بحصد الميداليات الذهبية في ألعاب القوى بل قرر طرق أبواب الساحرة المستديرة.
العداء الجامايكي الأسرع في العالم يوسين بولت يتوجه لكرة القدم
وسبق وأن أعلن العداء، الذي لم يخف أبدا عشقه للمستديرة، على موقع تويتر أنه بصدد التوقيع مع نادٍ لكرة القدم
الإعلان أثار ترقباً واسعاً منذ الإثنين في وسائل الاعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال الرياضي "لقد وقعت مع فريق لكرة قدم"، وأضاف سأفصح عن هوية النادي يوم الثلاثاء.
ومن ثم نشر بولت عبر حسابه في "تويتر"، إعلانا ترويجاً لمباراة خيرية لمصلحة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، ستقام في أولد ترافورد في 10 حزيران المقبل.
للمزيد: جامايكا تكرم ابنها الأسرع في العالم
شاهد: أنا بولت" يروي مسيرة العداء "الصاعقة"
ريع مباراة بولت من نصيب أطفال العالم
سيعود ريع المباراة لمساعدة الأطفال الذين يواجهون الخطر حول العالم، وسيشارك في المباراة مشاهير بينهم المغني البريطاني روبي وليامس.
بولت يحلم بالتوقيع مع مانشستر يونايتد
ولم يخف بولت، الذي اعتزل بعد بطولة العالم لالعاب القوى في لندن العام الماضي، شغفه بكرة القدم. وهو كان أعلن في كانون الثاني الماضي أنه سيخوض تجربة في صفوف بوروسيا دورتموند في آذار المقبل. وردد حامل الرقم القياسي العالمي في سباقي 100 م و200 م وثماني ذهبيات أولمبية، مرارا أن "حلمي الأكبر هو التوقيع مع مانشستر يونايتد، ناديه المفضل.