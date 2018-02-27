أخر التطورات في الغوطة الشرقية بعد قرار الهدنة لخمس ساعات يوميا:
13:22 لو دريان يقول إنه يريد آلية لمراقبة وقف إطلاق النار لتقييم مواقف كل الأطراف في الغوطة الشرقية
أخر التطورات في الغوطة الشرقية
مقتل أول مدني في الغوطة الشرقية منذ إعلان وقف إطلاق النار
13:22 لو دريان يقول إنه يريد آلية لمراقبة وقف إطلاق النار لتقييم مواقف كل الأطراف في الغوطة الشرقية
13:17 وزير الخارجية الفرنسي: من المهم السماح لقوافل المساعدات بدخول الغوطة الشرقية
12:09 المرصد السوري لحقوق الإنسان: مقتل أول مدني في الغوطة الشرقية منذ إعلان وقف إطلاق النار
11:58 hلأمم المتحدة: أكثر من 1000 مريض وجريح بحاجة لإجلائهم من الغوطة الشرقية
11:46 وزير خارجية فرنسا: روسيا وحدها القادرة على ممارسة الضغط على دمشق للوفاء بالتزامات وقف إطلاق النار
11:41 الأمم المتحدة تعلن تجدد المعارك في الغوطة الشرقية بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار
11:36 وكالة: الجيش الروسي يضمن سلامة أي مدني يرغب في الخروج من المنطقة
11:35 الجيش الروسي يقول إن المعارضة في الغوطة الشرقية تحتجز مدنيين رهائن وتمنعهم من الرحيل
11:34 الجيش الروسي يقول إن جيش سوريا لم يرد على قصف المعارضة
11:34 الجيش الروسي: المعارضة في الغوطة الشرقية قصفت مناطق سكنية في دمشق أكثر من 20 مرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهدنة "الإنسانية" التي دعت إليها روسيا في غوطة دمشق الشرقية شهدت في أول ساعتين من تطبيقها، هدوءاً تخلله خرق بست قذائف على الأقل. وأضاف المرصد أن ثلاث قذائف سقطت على أطراف مدينة حرستا، وسقطت قذيفة ثانية على أطراف دوما، وقذيفة ثالثة على المنطقة الواقعة بين المدينتين، إضافة لسقوط قذيفة أخرى على بلدة مسرابا، ما تسبب في إصابة شخص بجروح.