أعلن فريق من علماء الآثار الإسرائيليين العثور على ختم طيني يبلغ عمره 2700 عام، قد يكون للنبي أشعياء.
وعُثر على الحجر الطيني خلال عملية تنقيب عند الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى. فيما يعتقد أن الختم استخدم لمصادقة الوثائق في العصور القديمة.
زعم فريق تابع لوزارة الآثار الإسرائيلية أنه عثر على ختم طيني يبلغ عمره 2700 عام، يحمل اسم النبي أشعياء.
علماء آثار إسرائيليون يرجحون العثور على ختم النبي أشعياء في القدس
وعُثر على الحجر الطيني خلال عملية تنقيب عند الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى. فيما يعتقد أن الختم استخدم لمصادقة الوثائق في العصور القديمة.
من جانبه، قال الدكتور إيلات مازار من الجامعة العبرية في القدس: "وجدنا الحجر الذي من المرجح أن يعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد، وعليه ختم قد يكون النبي أشعياء هو من وضعه بنفسه، على بعد 10 أقدام من الموقع الذي اكتشفنا فيه في وقت سابق ختما للملك حزقيا".
ووفقا للكتاب المقدس، كان أشعياء مستشارا للملك حزقيا، وهو ما من شأنه جعل الختم الطيني الذي عثر عليه أمرا منطقيا.
ويبلغ قطر الختم حوالي نصف بوصة، ويحمل اسم أشعياء باللغة العبرية القديمة، لكن، وبسبب الأضرار التي لحقت بالنقش، فإنه من غير الممكن تحديد هوية صاحب الختم بالتدقيق.