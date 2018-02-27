قضى شخصان إثر سقوطهما من طائرة على مدرج مطار خلال رحلة كانت متجهة من مدينة جواياكيل الإكوادورية إلى نيويورك.
سقوط شخصين من طائرة في الإكوادور
في حادثة فريدة من نوعها، ذكر ضباط مطار في الإكوادور أن شخصين سقطا من على متن طائرة كانت متجهة إلى مطار نيويورك ولقى الشخصان حتفهما في الحادث.
سقوط شخصين من طائرة في الإكوادور
الضحيتان حسب الشرطة كانا مسافران خلسة وقد سقطا من عجلات الطائرة أثناء إقلاعها. ولم تكشف التحقيقات عن هوية الضحيتين إلى غاية الآن، ولكن ترددت بعض الأنباء إلى أنهما من بيرو. السلطات رجحت وجود مسافرين آخرين إستقلوا نفس الطائرة "خلسة".
وألغت هيئة الطيران المدنى بالإكوادور الرحلة التابعة لشركة لاتام إكوادر، فيما أصدرت الشركة بيانا رسميا تعتذر فيه عن الحادث المأساوى، وتقدم تعازيها لأسر الضحايا.