ألقى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، باللوم في عدم التوصل لحل للأزمة اليمنية على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
المبعوث الأممي يلقي باللوم على الحوثيين في عدم حل الأزمة اليمنية
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قال إنه وفر اتفاقاً شاملاً رفض الحوثيون توقيعه في الدقائق الأخيرة.
المبعوث الأممي يلقي باللوم على الحوثيين في عدم حل الأزمة اليمنية
وقال أحمد خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء: "تم توفير مقترح كامل وشامل للتوصل لحل، لكنهم (الحوثيون) رفضوا التوقيع عليه في الدقائق الأخيرة".
من جهنه، حذر مدير تنسيق الاستجابة الإنسانية لدى الأمم المتحدة، جون غينغ، من خطورة الموقف الإنساني الذي يواجه 22 مليون يمني بحاجة لمساعدات على وجه السرعة.
وقال غينغ إن أكثر من 22 مليون شخص يحتاجون المساعدة أو الحماية في اليمن، مضيفاً بأن خطة المساعدات الموضوعة حالياً تمول بالثلث فقط.
وطالب غينغ بضرورة فتح المعابر البحرية والجوية حتى يمكن للمساعدات الأممية الوصول للشعب اليمني المنكوب.
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