أكدت مصادر إعلامية أميركية حرمان جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى جانب عدد من مستشاري البيت الأبيض، من الحصول على تصاريح أمنية يتمّ بموجبها الاطلاع على وثائق استخباراتية سريّة من دون قيود.
صهر ترامب لن يحصل على تصاريح أمنية استخباراتية
ترددت معلومات بحرمان جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الحصول على تصاريح أمنية يتمّ بموجبها الاطلاع على وثائق استخباراتية سريّة من دون قيود.
صهر ترامب لن يحصل على تصاريح أمنية استخباراتية
وجاء ذلك بعد إرسال مذكرة، الجمعة الماضي حول منع كوشنر وعشرات المستشارين للبيت الأبيض، من الحصول على تصاريح دائمة، في ظلّ تداعيات فضيحة شارك فيها سكرتير البيت الأبيض السابق روب بورتر، والتي كشفت أنّ عشرات المستشارين رغم عدم حصولهم على تصاريح دائمة، لكنّهم تمكنّوا رغم ذلك من الوصول إلى بعض أسرار الدولة العميقة.
وأشارت بعض الصحف إلى أنّ جاريد كوشنر واجه اتهامات بالوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو الأن يواجه الحرمان من الحصول على معلومات سرية.