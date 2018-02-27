لماذا تنطفئ الهواتف الذكية عند درجة الصفر وما دونها؟

موجة الصقيع التي تجتاح أوروبا دفعت بوسائل الإعلام لإعداد برامج وتقارير عن طرق تحمل قسوة البرد من خلال تغير عاداتنا الغذائية أوبممارسة الرياضية أو التحصن بألبسة خاصة وغيرها، حتى المواقع المختصة في مجال الهواتف الذكية كان لها كلمتها في هذا المجال، وقدمت نصائح حول إمكانية تجنب أعطال الأجهزة المحمولة عندما تكون حرارة الطقس دون الصفر.

يقول المختصون في عالم التقنية الحديثة إن الهواتف الذكية غير معدة للعمل عندما تنخفض درجات الحرارة تحت الصفر، وغالبا ما توضح الشركات المصنعة في الورقة التقنية أن الأجهزة قابلة للعمل في دراجات حرارة تتراوح بين +35 و 0 درجة مئوية. غير أن أنواعا معينة من الهواتف الذكية مصنعة خصيصا لتحمل درجات الحرارة السلبية.

أعطال الجهاز الذكي تبدأ مع -3 درجة مئوية

وقال كيفين لاهير، أحد المختصين في مجال الهواتف المحمولة ويعيش في مدينة شامينو الواقعة عند جبال الألب، لصحيفة لوموند الفرنسية، إن المشكلات تبدأ عندما تنخفض الحرارة إلى -3 درجة مئوية، وأوضح أن بوادر الأعطال قد تتنوع بدءا من اهتزاز الصورة، وانتهاء بتوقف تجاوب الشاشة مع الأوامر المعطاة بالإصبع. وأعطف لاهير بالقول إن مشكلة عدم التجاوب مع الأوامر قد تكون نابعة أيضا "من أن حرارة الإصبع تتأثر بالبرد القارس أيضا".

إغلاق تام للجهاز عند -10 درجة مئوية

عندما تبلغ الحرارة درجات شديدة الانخفاض فإنها تؤثر على تدفق الإلكترونات من البطارية، وينخفض الجهد الكهربائي داخل الجهاز، ما يدفع نظام الجهاز الذكي إلى التوقف عن العمل بشكل كامل. ويؤكد المختصون أن جميع أنواع الهواتف المحمولة تتوقف عن العمل في عندما تصل البرودة إلى -35 درجة مئوية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن التوقف عن العمل لايعني تعطل الجهاز، لأنه سيعاود العمل بشكل طبيعي ما إن يعيد المستخدم إقلاعه عندما يحلّ الدفء إلى الأجواء.

وهنا تذكر الصحيفة الفرنسية عدة نصائح..

لا تعمد إلى شحن الجهاز الذكي عندما يكون مجمدا بسبب الصقيع تجنب تعريضه إلى برودة أخفض من -20 درجة مئوية

جنب جهازك موجات البرودة المتكررة لأنها قد تؤثر سلبا على البطارية في نهاية المطاف ابقِ هاتفك داخل معطفك كي تجنبه الصقيع استخدم محفظة حماية سميكة لإبقاء الهاتف داخلها عندما تذهب للتزلج عند الجبال المرتفعة

ويساعد الالتزام بهذه النصائح على تجنب إطفاء الجهاز الذكي بشكل غير متوقع، كما يحافظ على الشحن داخل البطارية. ولابد من التفكير باقتناء قفازات ذات أصابع حساسة تمكن المستخدم من التعامل مع جهازه الذكي دون الحاجة لإبقاء أصابعه مكشوفة للصقيع.

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