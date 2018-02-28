أعلن الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني الأربعاء أن الدولة مستعدة لإعلان السلام مع حركة طالبان بشرط واحد وهو احترام حقوق كافة المواطنين بما في ذلك حقوق المرأة.
الرئيس الأفغاني يعرب عن استعداده للإعتراف بحركة طالبان كمجموعة سياسية
عملية السلام في البلاد تتطلب أن يقوم كل طرف بمجهودات والإعتراف المتبادل يسير في طريق انهاء اكثر من 16 عاما من الحرب.
الرئيس الأفغاني يعرب عن استعداده للإعتراف بحركة طالبان كمجموعة سياسية
عرض الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني الاعتراف بحركة طالبان كجماعة سياسية شرعية في إطار عملية سياسية مقترحة قد تفضي إلى محادثات سلام بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 16 عاما.
كما اقترح غني وقف اطلاق النار واطلاق سراح السجناء قائلا انه سيكون مستعدا لقبول مراجعة الدستور كجزء من اتفاق مع طالبان.
وأشار محمد أشرف غني أن تحقيق السلام في أفغانستان يساعد على استقرار المنطقة برمتها، كما أن الحكومة مستعدة بأن تقيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد.