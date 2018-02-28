اعتبر الملياردير ومؤسس شركة "مايكروسوفت" للإلكترونيات، بيل غيتس، أنّ بيكوين والعملات الرقمية عبارة عن "تكنولوجيا نادرة تسببت في وفيات بطريقة مباشرة إلى حد ما". وجاء تصريح بيل غيتس خلال سؤال وجه إليه حول رأيه في العملات الرقمية على موقع مجمع الأخبار "ريديت".
بيل غيتس: بيتكوين أدت إلى وفيات مباشرة
وصف بيل غيتس، مؤسس شركة "ميكروسوفت" العملات الرقمية بأنها تكنولوجيا نادرة كانت السبب في حدوث في وفيات بطريقة مباشرة إلى حد ما.
بيل غيتس: بيتكوين أدت إلى وفيات مباشرة
وأكد بيل غيتس أنّ "السمة الرئيسية للعملات الرقمية تكمن في عدم الكشف عن هوية صاحبها، ولا أعتقد أن هذا بالأمر الجيد، فإن قدرة الحكومات على محاربة غسيل الأموال والتهرب الضريبي والتمويل الإرهابي أمر جيد. وتستخدم العملات المشفرة لشراء الأسلحة والمخدرات لذلك فهي تكنولوجيا تسببت في وفيات بطريقة مباشرة إلى حد ما، وأعتقد أن موجة المضاربة حولها هي مخاطرة كبيرة".
وفي سؤال حول التكنولوجيا التي يتطلع إليها العالم أكثر من أي وقت مضى في السنوات العشر المقبلة قال بيل غيتس: "الشيء الأكثر دهشة سيكون عندما يمكن لأجهزة الكمبيوتر قراءة وفهم النص مثل البشر".
وحول التشغيل الآلي، اعتبر غيتس أن "الأتمتة الشاملة شيء عظيم، في نهاية المطاف لن نضطر إلى العمل لأوقات طويلة، ولكننا ما زلنا على الأقل جيلا بعيدا عن تغيير كبير كهذا".
للتذكير يبدو الخلاف العالمي بين صانعي القرارات وأبرز المؤسسات المالية حول العالم على أشده بشأن العملات الرقمية حيث يصفها بعض خبراء بالأكذوبة، بينما يرى آخرون أنها تمثل مستقبل التعامل المالي عالميا، فيما ترى الأغلبية أنها تحتاج إلى قواعد تنظيمية أكثر وعدم تسرع لاعتمادها بشكل كلي.