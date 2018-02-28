قالت صحيفة تلغراف البريطانية ان مخترع عملة بتكوين الرقمية كريغ رايت يواجه دعوى قضائية رفعتها ضده عائلة أحد خبراء الأمن الإلكتروني.
دعوى قضائية في حق مخترع بيتكوين قد تكلفه 10 مليارات دولار
ورد في مذكرة الدعوى القضائية أن "كريغ رايت استخدم مخططاً للاستيلاء على 300 ألف عملة يتكوين تعود ملكيتها إلى ديف كليمان".
دعوى قضائية في حق مخترع بيتكوين قد تكلفه 10 مليارات دولار
وأشارت العائلة ان رايت الذي ادعى عام 2016 أنه هو من ابتكر العملة الرقمية تحت اسم مستعار "ساتوشي ناكاموتو"، استخدم عقودا وتوقيعات زائفة للحصول على عملات "بتكوين" التي جرى تعدينها من قبل زميله "ديف كليمان" المتوفى عام 2013، وفقًا للدعوى التي رفعها شقيق الأخير.
ورفع الدعوى شقيق ديف كليمان الذي يطالب المتهم بدفع تعويض مالي يبلغ 10 مليارات دولار.
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وورد في الشكوى "كريغ رايت استخدم مخططا للاستيلاء على 300 ألف عملة يتكوين تعود ملكيتها إلى ديف كليمان".
وتقول عائلة "كليمان" إنها تمتلك حقوق مئات الآلاف من "بتكوين" وتقنيات "بلوك شين" تم تعدينها وتطويرها على يد "ديف"، وإن قيمة الأصول تتجاوز 5 مليارات دولار، بحسب ما جاء في المذكرة التي تقدمت بها للمحكمة الفيدرالية في ويست بالم بيتش، فلوريدا.
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وكشفت المذكرة التي تقدم بها شقيق ديف كليمان للمحكمة الفيدرالية في ويست بالم بيتش بفلوريدا، أن أول لقاء تم بين كلاين برايت وكريغ رايت كان في العام 2003، خلال أحد منتديات الإنترنت.
كريغ رايت هو عالم حاسوب ورجل أعمال أسترالي، يدعي أنه الشخص الحقيقي صاحب الاسم المستعار "ساتوشي ناكاموتو" مؤسس بتكوين. وخرج، في ماي 2016، في تصريح لوسائل الإعلام يعلن من خلاله أنه المخترع الفعلي لهذه العملة الرقمية.