تعرضت فتاة بريطانية تبلغ من العمر 18 عاما لاغتصاب وحشي من قبل رجلين، حين كانت متواجدة في إحدى مقاهي المتخصصة في تقديم الشيشة بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك لحضور مهرجان برلين السينمائي، في رحلة مدرسية.
رجلان يغتصبان طالبة بريطانية بوحشية أثناء رحلة مدرسية لبرلين
رجلان يغتصبان طالبة بريطانية بوحشية أثناء رحلة مدرسية لبرلين
رجلان يغتصبان طالبة بريطانية بوحشية أثناء رحلة مدرسية لبرلين
وقام الرجلان خلال تواجد الفتاة مع أصدقائها بإحدى المقاهي بضرب الفتاة وفصلها عن زملائها، قبل أن يقتاداها إلى إحدى الغرف ويحتحزانها داخلها والاعتداء عليها جنسيا.
ومكثت الفتاة بإحدى مستشفيات برلين ليومين، حيث كانت تعاني من صدمة عصبية حادة جراء الاعتداء التي تعرضت له، قبل أن تعود إلى المملكة المتحدة الجمعة الماضية.
وأعلنت السلطات الألمانية اعتقال اثنين من المشتبه بهما، 29 و38 عاما، فيما قالت المتحدثة باسم الشرطة أنه لم يكن هناك أي خطر بالإفراج عنهما بعد التحقيق معهما.
وكانت الضحية ضمن نحو 100 طالب وطالبة بريطانيين سافروا في رحلة تابعة لمدرستهم إلى برلين لحضور مهرجان الأفلام التي تستضيفه المدينة في الفترة بين 15 و25 فبراير/شباط الجاري.
حملة على محلات الشيشة
وجدير بالذكر أن الشرطة الألمانية داهمت عدة محلات وبارات شيشة في برلين قبل أيام قليلة، عقب تقارير حول ارتفاع مستويات أول أوكسيد الكربون داخلها، ما أثار قلق قسم الإطفاء.
علاوة على ذلك، عثرت الشرطة على ماكينات للعب القمار، وعلى عدة كيلوغرامات من التبغ المهرب (غير الخاضع للضريبة).