قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر نقلا عن المتحدث باسم وزارة النقل إن 15 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 40 آخرون جراء اصطدام قطارين في محافظة البحيرة بشمال البلاد.
مقتل 15 على الأقل في حادث تصادم قطاري ركاب في محافظة البحيرة في مصر
مقتل 15 على الأقل في حادث تصادم قطاري ركاب في محافظة البحيرة في مصر
مقتل 15 على الأقل في حادث تصادم قطاري ركاب في محافظة البحيرة في مصر
ونقلت الوكالة عن اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن محافظة البحيرة قوله إن الحادث وقع نتيجة انفصال عربتين من قطار للركاب واصطدامه بقطار بضائع بمركز كوم حمادة.
وقال مجلس الوزراء إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل كلف وزير النقل بالتوجه إلى موقع الحادث لمتابعة المستجدات أولا بأول والتعامل الفوري مع تداعياته.
وكانت وزارة الصحة قد قالت في بيان في وقت سابق يوم الأربعاء إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون جراء تصادم قطار ركاب وقطار بضائع في محافظة البحيرة.
وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة سقط فيها مئات القتلى وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها.
وفي أغسطس آب الماضي، قُتل 44 شخصا وأصيب أكثر من 200 في تصادم قطاري ركاب بمحافظة الإسكندرية الساحلية التي تجاور البحيرة من الشمال. وأحال النائب العام ستة أشخاص إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة "الإهمال الجسيم".
ودفع الحادث رئيس هيئة السكك الحديدية للاستقالة وتعهد وزير النقل هشام عرفات بأن يشهد قطاع السكك الحديدية "تطويرا شاملا" خلال الفترة المقبلة.
ووقعت أكبر كارثة قطارات في مصر عام 2002 عندما التهم حريق سبع عربات من قطار مكتظ بالركاب متجه من القاهرة إلى أسوان في أقصى جنوب البلاد. وقٌتل 360 راكبا على الأقل في الحادث الذي وقع عند مدينة العياط بمحافظة الجيزة المجاورة للقاهرة.
ولقي 50 شخصا غالبيتهم أطفال حتفهم عندما صدم قطار حافلة مدرسية بمحافظة أسيوط في صعيد مصر عام 2012.