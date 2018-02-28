قال الاتحاد الأوروبي في مسودة معاهدة انسحاب بريطانيا والتي نشرت اليوم الأربعاء إن لجنة مشتركة بين الاتحاد وبريطانيا ستشرف على الترتيبات الخاصة بالحدود الأيرلندية وستحدد أيضا منطقة خاصة تشمل أيرلندا وأيرلندا الشمالية. وجاء في المسودة في بند خاص عن أيرلندا وأيرلندا الشمالية "المنطقة التنظيمية المشتركة ستشكل منطقة دون حدود داخلية بما يضمن حرية حركة البضائع وحماية التعاون بين الشمال والجنوب".
ما الذي تكشفه مسودة معاهدة انسحاب بريطانيا؟
قال الاتحاد الأوروبي في مسودة معاهدة انسحاب بريطانيا والتي نشرت اليوم الأربعاء إن لجنة مشتركة بين الاتحاد وبريطانيا ستشرف على الترتيبات الخاصة بالحدود الأيرلندية وستحدد أيضا منطقة خاصة تشمل أيرلندا وأيرلندا الشمالية. وجاء في المسودة في بند خاص عن أيرلندا وأيرلندا الشمالية "المنطقة التنظيمية المشتركة
ما الذي تكشفه مسودة معاهدة انسحاب بريطانيا؟
وقال كبير المفاوضين الاوروبيين في ملف بريكست ميشال بارنييه
"هذا المقترح لا يشكك بأي حال من الأحوال في النظام الدستوري أو المؤسساتي للمملكة المتحدة نحن نحترم ونقول ببساطة أنه في أراضي الجزيرة، مع بلدين اثنين يمكننا أن نجد فسحة للتفاوض بشان موضوعات السوق فريدة من نوعها أو الاتحاد الجمركي نطمح إلى أن يكون اتفاق الجمعة العظيمة، يعمل على إيجاد التماسك التنظيمي لتنفيذ الإجراءات "
هذا وتتغاضى الوثيقة المكونة من 120 صفحة على ما يبدو عن مطالب رئيسية لرئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بشأن الحدود الإيرلندية وحقوق المواطنين والمرحلة الانتقالية ما بعد #بريكست.وتشمل المعاهدة مضمون اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه بين ماي ورئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر بعد محادثات ماراثونية في كانون الأول.
الاتحاد الأوروبي يبلغ بريطانيا أنه حان الوقت لتحديد شكل العلاقة بعد الانفصال
قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا يوم الإثنين إنه حان الوقت لأن تحدد لندن شكل العلاقة التي تريدها مع الاتحاد الأوروبي بعد انفصالها.وقال بارنييه "الشئ الوحيد الذي أستطيع قوله..إنه بدون اتحاد جمركي وخارج السوق الموحدة، فإن الحواجز أمام التجارة والسلع والخدمات لا يمكن تفاديها."حان الوقت لإتخاذ قرار".وأضاف بارنييه أنه يريد من المملكة المتحدة أن توضح موقفها بشأن شكل العلاقة المستقبلية.وقال ديفيد ديفيز الوزير البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي إنه واثق بأنه يمكنه التوصل لاتفاق حول فترة انتقالية بحلول قمة الاتحاد الأوروبي في مارس آذار.