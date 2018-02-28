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العالم

شاهد: الفيضانات تجتاح مدينة أوتيكا الأمريكية

المدينة التي مضى على انشائها 200 سنة غمرتها المياه، بفعل فيضانات هي الأسوأ في انديانا الأمريكية منذ نحو عقدين.

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شاهد: الفيضانات تجتاح مدينة أوتيكا الأمريكية

شاهد: الفيضانات تجتاح مدينة أوتيكا الأمريكية
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اجتاحت فيضانات هي الأسوأ منذ عشرين عاما ولاية انديانا الأمريكية، وغمرت المياه مدينة أوتيكا في الجزء الجنوبي للولاية منذ يوم الأحد الماضي، في وقت استمرت عمليات انقاذ الأهالي المحاصرين، وتفقد المنازل التي لحقتها الأضرار.