شاهد: الفيضانات تجتاح مدينة أوتيكا الأمريكية

اجتاحت فيضانات هي الأسوأ منذ عشرين عاما ولاية انديانا الأمريكية، وغمرت المياه مدينة أوتيكا في الجزء الجنوبي للولاية منذ يوم الأحد الماضي، في وقت استمرت عمليات انقاذ الأهالي المحاصرين، وتفقد المنازل التي لحقتها الأضرار.
""أولا وقبل كل شيء، لا يعتبر السجن مكانا محايدا، فكثير ممن يقضون عقوباتهم في السجن يتحولون بين عشية وضحاها إلى متطرفين، داخل السجون، لان الدين يسهم في دفعهم نحو التطرف،وهم بذلك يصبحون شديدي الاهتمام بمعالم الدين يطرحون اسئلة بشأن ذلك، ثم يجدون أجوبة لأسئلتهم،ولو أنهم وقعوا بين ايادي أشخاص متطرفين فثمة تبدأ الم" مراد بنشلالي سجين سابق بمعتقل غوانتانامو
"المملكة العربية من الدول الرائدة في مواجهة الإرهاب و التطرف، كما أسهمت المملكة العربية السعودية في تأسيس المركز الدولي لمواجهة الإرهاب،في الأمم المتحدة وتبرعت له بمبلغ 110 ملايين دولار. المملكة العربية السعودية أسست التحالف الإسلامي لمواجهة التطرف،والإرهاب الذي يشمل 41 دولة" عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية
"إن القوانين الأوروبية،تسمح بتحويلات مالية،إلى حد 10 آلاف يورو،لقد رأينا إذن أن ثمة خلايا ارتكبت عمليات إرهابية داخل أوروبا بقليل من الموارد المالية،حيث قاموا باستئجار سيارات و اشتروا مواد اولية لصنع المتفجرات. مواجهة الشبكات المالية للإرهابيين تتطلب ايضا معالجة أسباب الإرهاب الذي تحتض" الأستاذ ابراهيم ليتوس أستاذ بكلية مقارنة الأديان بجامعة آنتوربن
"أن القوانين الأوروبية،تسمح بتحويلات مالية،إلى حد 10 آلاف يورو،لقد رأينا إذن أن ثمة خلايا ارتكبت عمليات إرهابية داخل أوروبا بقليل من الموارد المالية،حيث قاموا باستئجار سيارات و اشتروا مواد اولية لصنع المتفجرات." ابراهيم ليتوس أستاذ بكلية مقارنة الأديان بجامعة آنتوربن-بلجيكا
"إذا عولنا على النظام أنه سيأتي إلى المفاوضات،فإن الأمر سياخذ وقتا طويلا،ينبغي أن تكون ثمة نية دولية جدية تجبر النظام على المفاوضات أو أن يأتي حلفاء النظام للتفاوض نيابة عنه لأن النظام السوري ليس له قرار في سوريا،القرار بين أيادي إيران وروسيا. وإذا لم تأت روسيا إلى طاولة المفاوضات وعولنا على على مو" نصر الحريري رئيس "الهيئة التفاوضية " للمعارضة السورية
""أولا وقبل كل شيء، لا يعتبر السجن مكانا محايدا، فكثير ممن يقضون عقوباتهم في السجن يتحولون بين عشية وضحاها إلى متطرفين، داخل السجون، لان الدين يسهم في دفعهم نحو التطرف،وهم بذلك يصبحون شديدي الاهتمام بمعالم الدين يطرحون اسئلة بشأن ذلك، ثم يجدون أجوبة لأسئلتهم،ولو أنهم وقعوا بين ايادي أشخاص متطرفين فثمة تبدأ الم" مراد بنشلالي سجين سابق بمعتقل غوانتانامو
"المملكة العربية من الدول الرائدة في مواجهة الإرهاب و التطرف، كما أسهمت المملكة العربية السعودية في تأسيس المركز الدولي لمواجهة الإرهاب،في الأمم المتحدة وتبرعت له بمبلغ 110 ملايين دولار. المملكة العربية السعودية أسست التحالف الإسلامي لمواجهة التطرف،والإرهاب الذي يشمل 41 دولة" عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية
"إن القوانين الأوروبية،تسمح بتحويلات مالية،إلى حد 10 آلاف يورو،لقد رأينا إذن أن ثمة خلايا ارتكبت عمليات إرهابية داخل أوروبا بقليل من الموارد المالية،حيث قاموا باستئجار سيارات و اشتروا مواد اولية لصنع المتفجرات. مواجهة الشبكات المالية للإرهابيين تتطلب ايضا معالجة أسباب الإرهاب الذي تحتض" الأستاذ ابراهيم ليتوس أستاذ بكلية مقارنة الأديان بجامعة آنتوربن
"أن القوانين الأوروبية،تسمح بتحويلات مالية،إلى حد 10 آلاف يورو،لقد رأينا إذن أن ثمة خلايا ارتكبت عمليات إرهابية داخل أوروبا بقليل من الموارد المالية،حيث قاموا باستئجار سيارات و اشتروا مواد اولية لصنع المتفجرات." ابراهيم ليتوس أستاذ بكلية مقارنة الأديان بجامعة آنتوربن-بلجيكا
"إذا عولنا على النظام أنه سيأتي إلى المفاوضات،فإن الأمر سياخذ وقتا طويلا،ينبغي أن تكون ثمة نية دولية جدية تجبر النظام على المفاوضات أو أن يأتي حلفاء النظام للتفاوض نيابة عنه لأن النظام السوري ليس له قرار في سوريا،القرار بين أيادي إيران وروسيا. وإذا لم تأت روسيا إلى طاولة المفاوضات وعولنا على على مو" نصر الحريري رئيس "الهيئة التفاوضية " للمعارضة السورية
المدينة التي مضى على انشائها 200 سنة غمرتها المياه، بفعل فيضانات هي الأسوأ في انديانا الأمريكية منذ نحو عقدين.
شاهد: الفيضانات تجتاح مدينة أوتيكا الأمريكية