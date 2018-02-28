الحريري يجتمع مع العاهل السعودي في أول زيارة منذ أزمة استقالته

زار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري السعودية يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ أعلن استقالته المفاجئة خلال زيارة للمملكة في نوفمبر/ تشرين الثاني مثيرا أزمة سياسية كبرى.

واتهم مسؤولون لبنانيون حينها الرياض بإجبار الحريري، حليفها الوثيق، على الاستقالة ووضعه قيد الإقامة الجبرية لأنها ضاقت ذرعا بما يقوم به من مواءمات سياسية مع حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

وعاد الحريري عقب تدخل فرنسا إلى بيروت بعدها بأسابيع وعدل عن استقالته ليطوي صفحة أزمة أثارت مخاوف على استقرار لبنان السياسي والاقتصادي ودفعته إلى صدارة المواجهة الإقليمية بين الرياض وإيران.

وتوجه الحريري الذي تضم حكومته الائتلافية حزب الله إلى السعودية في وقت متأخر يوم الثلاثاء تلبية لدعوة من الملك سلمان سلمها له مبعوث سعودي في بيروت يوم الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الحريري اجتمع مع الملك سلمان خلال الزيارة وإنهما بحثا العلاقات بين المملكة ولبنان.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو للعاهل السعودي والحريري يحتسيان القهوة ويبتسمان في قصر اليمامة.

وتولى الحريري رئاسة الوزراء في 2016 في اتفاق سياسي تولى بموجبه ميشال عون حليف حزب الله رئاسة لبنان.

وقال مصدر قريب من الحريري "من الواضح أن الملف اللبناني تغير في السعودية. كانوا يقولون لسعد الحريري عليك الاستقالة لأنك عقدت اتفاقا مع ميشال عون ولوجود حزب الله في حكومتك".

وأضاف "راجعوا حساباتهم فيما يتعلق بسياستهم تجاه لبنان ووجهة نظرهم بأنه يجب أن يخوض الحريري حربا ضد حزب الله وإلا سيكون شخصا غير مرحب به".

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بري متفائل بزيارة السعودية

قالت وكالة الأنباء السعودية إن الاجتماع حضره وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف ووزير الخارجية عادل الجبير وشخصيات أخرى. ولم تذكر ما إذا كان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حضر الاجتماع.

كان مكتب الحريري قال فيما سبق إنه سيجتمع مع الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وانتقد مسؤولون غربيون في أحاديث خاصة السعودية بشأن الخطوة التي اتخذت ضد الحريري والتي عبروا عن مخاوفهم من أن تزعزع استقرار البلد الذي يستضيف نحو 1.5 مليون لاجئ من الصراع في سوريا المجاورة.

وقالت صحيفة (واشنطن بوست) إن الأمير محمد بن سلمان شكا من أنه تعرض لانتقاد جائر بشأن استقالة الحريري. ونقلت عنه قوله إن الحريري "في وضع أفضل حاليا".

وبعد عودته جددت حكومته الائتلافية التي تضم جماعة حزب الله التأكيد على سياسة الدولة المتمثلة في النأي بالنفس عن الصراعات بالمنطقة مثل الحرب في سوريا.

وقال مكتب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيان إنه سمع من المبعوث السعودي نزار العلولا "كلاما إيجابيا للغاية عن لبنان ودوره التاريخي والحضاري" خلال زيارته لبيروت هذا الأسبوع.