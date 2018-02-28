غادر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، العاصمة اللبنانية بيروت متوجها إلى المملكة العربية السعودية، لإجراء محادثات مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
الحريري يغادر بيروت متوجها إلى الرياض في أول زيارة له منذ أزمة الاستقالة
الحريري يغادر بيروت متوجها إلى الرياض في أول زيارة له منذ أزمة الاستقالة
الحريري يغادر بيروت متوجها إلى الرياض في أول زيارة له منذ أزمة الاستقالة
وتأتي زيارة الحريري للرياض بعد لقائه الثلاثاء في بيروت بالمبعوث السعودي نزار العلاولى، والذي سلمه دعوة رسمية لزيارة المملكة، وفقا لما أعلن مكتب الحريري.
كما ألتقى المبعوث السعودي خلال زيارته لبيروت بالرئيس اللبناني ميشال عون.
وهذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها الحريري إلى السعودية بعد إعلانه من الرياض الاستقالة من رئاسة الوزراء اللبنانية في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قبل أن يتراجع عنها ويعود إلى بيروت بعد ذلك بثلاثة أسابيع.