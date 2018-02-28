قال مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن قتل حسن نصرالله، أمين عام "حزب الله"، سيفضي إلى انتصار حاسم في الحرب المقبلة مع لبنان.
جنرال إسرائيلي: قتل نصرالله "سيؤدي إلى انتصار حاسم في حرب لبنان القادمة"
قال ضابط إسرائيلي رفيع إن قتل الأمين العام لـ(حزب الله) اللبناني، حسن نصرالله، سيؤدي إلى نصر حاسم في الحرب القادمة مع لبنان.
جنرال إسرائيلي: قتل نصرالله "سيؤدي إلى انتصار حاسم في حرب لبنان القادمة"
ونقلت القناة الإسرائيلية العاشرة عن قائد القوات البرية الإسرائيلية، جاكوب باراك: "إن هدف إسرائيل في حربها المقبلة في الشمال سيكون تحقيق انتصار حاسم، بما في ذلك قتل زعيم حزب الله حسن نصرالله".
وعما يقصده بـ"انتصار حاسم"، رد الميجور جنرال جاكوب: "إذا نجحنا في قتل نصر الله في الحرب المقبلة، فإنني أرى تحقيق النصر الحاسم".
كما أضاف، ستحتاج القوات البرية لجيش الدفاع الإسرائيلي إلى الذهاب إلى داخل لبنان في الحرب المقبلة، من أجل هزيمة حزب الله.
كما قال، إن حزب الله لا يمتلك بالضرورة أنفاقا للتسلل إلى إسرائيل، بل فقط لتخزين الأسلحة وكمأوى للمقاتلين.
وتؤكد هذه التصريحات ما جاء على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حين قال إن الجيش الإسرائيلي يقوم بحملات نفسية وإعلامية ضد حزب الله.