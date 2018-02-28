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الدانمارك

شاهد: قارب صيد يعلق وسط الثلوج في الدنمارك

مركب صيد يعلق وسط الثلوج، بعد أن حل الشتاء السيبيري في الدنمارك.

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شاهد: قارب صيد يعلق وسط الثلوج في الدنمارك

شاهد: قارب صيد يعلق وسط الثلوج في الدنمارك
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علق مركب للصيد وسط الثلوج شمالي جوتلند في الدنمارك. وقد اتجهت كتل الثلوج المتحركة بالمركب نحو جسر أغرسوند. ولم يلحق أي ضرر بالجسر الذي تم تحصينه قبل سنوات مضت، ولكن المركب الذي يبلغ طوله 19 مترا وعرضه 5 أمتار لحقت به بعض الأضرار الخفيفة.

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