قالت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر أمنية أوروبية إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ووالده الزعيم السابق للبلاد كيم جونغ إل استخدما جوازات سفر برازيلية من أجل زيارة دول غربية ولاتينية خلال تسعينات القرن الماضي.
كيم جون أون كان يسافر بجواز سفر برازيلي
كيم جونغ أون ووالده كيم جونغ إل تقدما بطلبات للحصول على تأشيرات دخول تحت أسماء جوزيف بواغ و إجونغ تشوي.
كيم جون أون كان يسافر بجواز سفر برازيلي
ونشرت الوكالة صوراُ لجوازين سفر بصور لأون ووالده، قالت المصادر إنهما استخدما لتقديم طلبات تأشيرات الدخول إلى عدة دول غربية.
ووفقاً لأحد المصادر، تلك الجوازات تُظهر رغبة العائلة الحاكمة لكوريا الشمالية في خلق طرق محتملة للهرب خارج بلادهم.
وتظهر صورة جواز السفر الخاص بكيم جونغ أون استعارته لاسم "جوزيف بواغ" كمواطن برازيلي الجنسية من مواليد مدينة ساو باولو، كذلك صدر جواز سفر كيم جونغ إل باسم "إجونغ تشوي".
وقال التقرير إن الجوازين استخدما للسفر إلى البرازيل، واليابان وهونغ كونغ.
ويحمل الجوازان أختام تقول إنهما صدرا من السفارة البرازيلية بالعاصمة التشيكية براغ.
وقالت وزارة الخارجية البرازيلية إنها تحقق بشأن الواقعة.