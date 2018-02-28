تقرير: مسؤولو عدة دول إحداها عربية ناقشوا كيفية السيطرة على كوشنر "خفية"

""أولا وقبل كل شيء، لا يعتبر السجن مكانا محايدا، فكثير ممن يقضون عقوباتهم في السجن يتحولون بين عشية وضحاها إلى متطرفين، داخل السجون، لان الدين يسهم في دفعهم نحو التطرف،وهم بذلك يصبحون شديدي الاهتمام بمعالم الدين يطرحون اسئلة بشأن ذلك، ثم يجدون أجوبة لأسئلتهم،ولو أنهم وقعوا بين ايادي أشخاص متطرفين فثمة تبدأ الم"

مراد بنشلالي سجين سابق بمعتقل غوانتانامو