إتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمريكا وحلفاءها باستغلال مزاعم لا أساس لها من الصحة عن استخدام دمشق أسلحة سامة كأداة تخطيط سياسي مناهض لسوريا. وقال لافروف إن سوريا تخلصت من مخزونات الأسلحة الكيماوية ووضعتها تحت السيطرة الدولية رغم "المزاعم السخيفة" الموجهة لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
المبعوث السوري لمؤتمر نزع السلاح: لا يمكن أن تستخدم سوريا أسلحة كيماوية لأنها ببساطة لا تملك أيا منها
المبعوث السوري لمؤتمر نزع السلاح: لا يمكن أن تستخدم سوريا أسلحة كيماوية لأنها ببساطة لا تملك أيا منها
واتهم لافروف في كلمة أمام مؤتمر نزع السلاح الذي يقام تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف الولايات المتحدة وحلفاءها "باستغلال مزاعم لا أساس لها من الصحة عن استخدام دمشق لأسلحة سامة كأداة تخطيط سياسي مناهض لسوريا".
من جهته قال روبرت وود المبعوث الأمريكي في مؤتمر نزع السلاح يوم الأربعاء إن روسيا خرقت التزاماتها كضامن لتدمير مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية ومنع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد من استخدامها.
وأضاف للصحفيين في جنيف قبل وقت قصير من إلقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كلمته في المنتدى "تقف روسيا في الجانب الخاطئ من التاريخ فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا".
وأجاب ردا على سؤال عما يثار عن علاقة تعاون بين كوريا الشمالية وسوريا بقوله "من الواضح أن هناك علاقة طويلة بين كوريا الشمالية وسوريا فيما يتعلق بالنشاط الصاروخي والأسلحة الكيماوية ومكوناتها".