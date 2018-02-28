منذ وصوله إلى مدينة ليفربول البريطانية، دأب نجم كرة القدم المصري محمد صلاح على الذهاب إلى مطعم بأحد أحياء المدينة لشراء وجبة "الفلافل" المصرية الشهيرة، والذي يبدو أنها الوجبة المفضلة لدى معشوق الجماهير البريطانية الجديد.
مطعم بريطاني يقدم طبق الفلافل مجانا لكل هدف لمحمد صلاح
مطعم بريطاني يحتفل بطريقته الخاصة بنجم ليفربول المصري محمد صلاح
مطعم بريطاني يقدم طبق الفلافل مجانا لكل هدف لمحمد صلاح
مدير المطعم قرر الاحتفال بصورة مختلفة بالنجم المصري، حيث أعلن عن تقديم وجبات الفلافل بشكل مجاني في كل يوم يسجل فيه صلاح هدفا مع "الريدز".
ويقول مالك المطعم أوتو ملوكي في تصريح لصحيفة ليفربول إيكو إن "وجبة محمد صلاح المفضلة هي الفلافل بالحمص، ولذلك قررت من الآن وحتى نهاية الموسم الحالي، تقديم تلك الوجبة مجانا لزبائن المطعم في كل يوم يسجل فيه صلاح هدفا".
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وقدم صلاح مع فريقه البريطاني والذي انتقل إليه في 22 يونيو 2017، تاركا ناديه السابق روما الإيطالي مقابل 34 مليون جنيه استرليني، عروضا متميزة.
واستطاع صلاح أن يأسر قلوب عشاق النادي البريطاني، بعد النجاحات التي حققها وإحرازه 23 هدفا في الدورى الإنجليزي لكرة القدم.