شاهد: الثلوج تغطي شاطئ سان سيباستيان الاسباني

غطت الثلوج شاطئ مدينة سان سيباستيان الاسبانية، حيث استمتع الأهالي بالمنظر الطبيعي، الذي شجع الكثيرين على التقاط الصور. ولم يمنع الطقس البارد بعض محبي السباحة من نزول البحر، رغم برودة الطقس.
""أولا وقبل كل شيء، لا يعتبر السجن مكانا محايدا، فكثير ممن يقضون عقوباتهم في السجن يتحولون بين عشية وضحاها إلى متطرفين، داخل السجون، لان الدين يسهم في دفعهم نحو التطرف،وهم بذلك يصبحون شديدي الاهتمام بمعالم الدين يطرحون اسئلة بشأن ذلك، ثم يجدون أجوبة لأسئلتهم،ولو أنهم وقعوا بين ايادي أشخاص متطرفين فثمة تبدأ الم" مراد بنشلالي سجين سابق بمعتقل غوانتانامو
"المملكة العربية من الدول الرائدة في مواجهة الإرهاب و التطرف، كما أسهمت المملكة العربية السعودية في تأسيس المركز الدولي لمواجهة الإرهاب،في الأمم المتحدة وتبرعت له بمبلغ 110 ملايين دولار. المملكة العربية السعودية أسست التحالف الإسلامي لمواجهة التطرف،والإرهاب الذي يشمل 41 دولة" عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية
"إن القوانين الأوروبية،تسمح بتحويلات مالية،إلى حد 10 آلاف يورو،لقد رأينا إذن أن ثمة خلايا ارتكبت عمليات إرهابية داخل أوروبا بقليل من الموارد المالية،حيث قاموا باستئجار سيارات و اشتروا مواد اولية لصنع المتفجرات. مواجهة الشبكات المالية للإرهابيين تتطلب ايضا معالجة أسباب الإرهاب الذي تحتض" الأستاذ ابراهيم ليتوس أستاذ بكلية مقارنة الأديان بجامعة آنتوربن
"أن القوانين الأوروبية،تسمح بتحويلات مالية،إلى حد 10 آلاف يورو،لقد رأينا إذن أن ثمة خلايا ارتكبت عمليات إرهابية داخل أوروبا بقليل من الموارد المالية،حيث قاموا باستئجار سيارات و اشتروا مواد اولية لصنع المتفجرات." ابراهيم ليتوس أستاذ بكلية مقارنة الأديان بجامعة آنتوربن-بلجيكا
"إذا عولنا على النظام أنه سيأتي إلى المفاوضات،فإن الأمر سياخذ وقتا طويلا،ينبغي أن تكون ثمة نية دولية جدية تجبر النظام على المفاوضات أو أن يأتي حلفاء النظام للتفاوض نيابة عنه لأن النظام السوري ليس له قرار في سوريا،القرار بين أيادي إيران وروسيا. وإذا لم تأت روسيا إلى طاولة المفاوضات وعولنا على على مو" نصر الحريري رئيس "الهيئة التفاوضية " للمعارضة السورية
""أولا وقبل كل شيء، لا يعتبر السجن مكانا محايدا، فكثير ممن يقضون عقوباتهم في السجن يتحولون بين عشية وضحاها إلى متطرفين، داخل السجون، لان الدين يسهم في دفعهم نحو التطرف،وهم بذلك يصبحون شديدي الاهتمام بمعالم الدين يطرحون اسئلة بشأن ذلك، ثم يجدون أجوبة لأسئلتهم،ولو أنهم وقعوا بين ايادي أشخاص متطرفين فثمة تبدأ الم" مراد بنشلالي سجين سابق بمعتقل غوانتانامو
"المملكة العربية من الدول الرائدة في مواجهة الإرهاب و التطرف، كما أسهمت المملكة العربية السعودية في تأسيس المركز الدولي لمواجهة الإرهاب،في الأمم المتحدة وتبرعت له بمبلغ 110 ملايين دولار. المملكة العربية السعودية أسست التحالف الإسلامي لمواجهة التطرف،والإرهاب الذي يشمل 41 دولة" عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية
"إن القوانين الأوروبية،تسمح بتحويلات مالية،إلى حد 10 آلاف يورو،لقد رأينا إذن أن ثمة خلايا ارتكبت عمليات إرهابية داخل أوروبا بقليل من الموارد المالية،حيث قاموا باستئجار سيارات و اشتروا مواد اولية لصنع المتفجرات. مواجهة الشبكات المالية للإرهابيين تتطلب ايضا معالجة أسباب الإرهاب الذي تحتض" الأستاذ ابراهيم ليتوس أستاذ بكلية مقارنة الأديان بجامعة آنتوربن
"أن القوانين الأوروبية،تسمح بتحويلات مالية،إلى حد 10 آلاف يورو،لقد رأينا إذن أن ثمة خلايا ارتكبت عمليات إرهابية داخل أوروبا بقليل من الموارد المالية،حيث قاموا باستئجار سيارات و اشتروا مواد اولية لصنع المتفجرات." ابراهيم ليتوس أستاذ بكلية مقارنة الأديان بجامعة آنتوربن-بلجيكا
"إذا عولنا على النظام أنه سيأتي إلى المفاوضات،فإن الأمر سياخذ وقتا طويلا،ينبغي أن تكون ثمة نية دولية جدية تجبر النظام على المفاوضات أو أن يأتي حلفاء النظام للتفاوض نيابة عنه لأن النظام السوري ليس له قرار في سوريا،القرار بين أيادي إيران وروسيا. وإذا لم تأت روسيا إلى طاولة المفاوضات وعولنا على على مو" نصر الحريري رئيس "الهيئة التفاوضية " للمعارضة السورية
منظر قد لا يبدو مألوفا في مدينة سان سيباستيان الاسبانية عندما يشاهد المرء البحر، بينما رمال الشاطئ تغطيها الثلوج.
شاهد: الثلوج تغطي شاطئ سان سيباستيان الاسباني