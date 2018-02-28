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إسبانيا

شاهد: الثلوج تغطي شاطئ سان سيباستيان الاسباني

منظر قد لا يبدو مألوفا في مدينة سان سيباستيان الاسبانية عندما يشاهد المرء البحر، بينما رمال الشاطئ تغطيها الثلوج.

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شاهد: الثلوج تغطي شاطئ سان سيباستيان الاسباني

شاهد: الثلوج تغطي شاطئ سان سيباستيان الاسباني
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غطت الثلوج شاطئ مدينة سان سيباستيان الاسبانية، حيث استمتع الأهالي بالمنظر الطبيعي، الذي شجع الكثيرين على التقاط الصور. ولم يمنع الطقس البارد بعض محبي السباحة من نزول البحر، رغم برودة الطقس.