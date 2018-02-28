قال باريس سان جيرمان يوم الأربعاء إن مهاجمه نيمار سيخضع لجراحة في البرازيل خلال أيام لعلاج كسر في القدم والتواء في الكاحل أصيب بهما يوم الأحد الماضي.
نيمار سيخضع لجراحة في البرازيل
باريس سان جيرمان: نيمار سيخضع لجراحة في البرازيل
نيمار سيخضع لجراحة في البرازيل
وأوضح العملاق الفرنسي في بيان "بعد فحوص وبناء على موافقة اللاعب تم التوصل إلى قرار أن الجراحة ستكون أفضل خيار".
وتابع "سيخضع نيمار لجراحة في البرازيل خلال أيام".
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وسيجري الجراحة طبيب منتخب البرازيل وبسببها سيغيب نيمار (26 عاما) عن إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الأسبوع المقبل.
ويتأخر باريس سان جيرمان 3-1 من مباراة الذهاب.
وتوقع والد نيمار غيابه لفترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع ما يعني عودته للمنافسات قبل فترة كافية من كأس العالم في روسيا والتي ستنطلق في 14 يونيو حزيران.
وإضافة لغيابه عن مباراة حاسمة لباريس سان جيرمان أمام ريال مدريد سيغيب نيمار أيضا عن مباراتين وديتين للبرازيل أمام روسيا وألمانيا.
وتعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار الصيف الماضي من برشلونة في صفقة قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو (270.73 مليون دولار).
وأحرز نيمار 28 هدفا وصنع 16 مع متصدر دوري الدرجة الاولى الفرنسي هذا الموسم.