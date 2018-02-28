تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة سعودية وهي تعتدي على شاب في أحد المطاعم بمدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية. ويظهر الفيديو هجوما سريعا وعنيفا للفتاة على الشاب الذي يبدو أنه تفاجأ من خفة الفتاة، فلم يقم بأيّ ردّ فعل.
المرأة "النينجا" تظهر في السعودية وتهاجم شابا
أشعل فيديو لفتاة تعتدي بالضرب على شاب في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مواقع التواصل الاجتماعي حيث لم تتعود مدن السعودية "المحافظة" على ردود فعل من هذا النوع.
المرأة "النينجا" تظهر في السعودية وتهاجم شابا
وعلى ما يبدو فقد دخل الشاب إلى المطعم بخطى ثابتة وهو يتحدث إلى الفتاة من بعيد. فأظهر شريط الفيديو شيئا أسود قذفت به الفتاة الشاب وربما قد يكون هاتفها النقال، ثمّ قامت من مكانها وكانت ترتدي عباءة سوداء ولا يظهر وجهها بوضوح، وقفزت نحو الشاب مرتين موجهة له ركلة على مستوى البطن ثمّ لكمته عدة مرات متتالية.
وسرعان ما تقدم شاب آخر محاولا وضع حدّ للمعركة حيث قام بإبعاد الشاب لكنه لم يسلم من ضربة هو أيضا. الفتاة توقفت عن ضرب غريمها بعد ذلك، لكن غضبها لن يهدأ حيث تظهر الصور أنها واصلت توجيه الشتائم لغريمها.
وسرعان ما غزا وسم #فتاة تضرب شاب بجدة موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي. ولا تزال أسباب الحادثة الغريبة التي شهدتها مدينة جدة مجهولة حيث أسالت الكثير من الحبر وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك من المغردين من أشاد بسلوك الشاب الذي احترم أنوثة الفتاة ولم يقم بضربها، وهناك من تغنى بشجاعة الفتاة ودفاعها المستميت عن نفسها.
حقيقة الحادث
ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مسؤول في المطعم الذي وقعت فيه الحادثة أن شابا دخل المطعم بغرض استخدام دورة المياه وأثناء تواجده في دورة المياه دخلت فتاة وبادرت بالسؤال عنه وبمجرد خروج الشاب من دورة المياه هاجمته وسط ذهول المتواجدين بالمكان.
ونقلت الصحيفة السعودية عن احد شهود الحادث ان السبب في هجوم الفتاة على ذلك الشاب أنه حاول التحرش بها وهو الامر الذي نفاه الشاب.