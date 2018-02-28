حكمت محكمة مصرية على مغنية غير معروفة بالسجن لمدة عامين، مساء الثلاثاء، بسبب شريط فيديو (فيديو كليب) انتشر لها على الانترنت، تحت عنوان "بص أمك"، قالت المحكمة إنه "يحرض على الفجور والفسق".
مصر: حبس مغنية وفريق عمل أغنية "بص أمك"
أمرت محكمة جنح قسم الجيزة، في مصر، بالسجن لكل من ليلى عامر بطلة كليب "بص أمك" ومخرجه ومنتجه.
مصر: حبس مغنية وفريق عمل أغنية "بص أمك"
وجاء القرار الذي اتخذته محكمة الجنايات بحق المغنية ليلى عامر، في نفس اليوم الذي حكمت فيه محكمة أخرى على المطربة المصرية الشهيرة، شيرين عبد الوهاب، بالسجن ستة أشهر، بسبب تعليقات قالت المحكمة إنها إهانة لنهر النيل.
ويظهر شريط عامر وهي ترقص (رقص شرقي)، وتلعب دور ربة منزل تقليدية مظلومة تشتكي لزوجها بسبب أمه المتعبة. وخلافا لشيرين، فإنها تنتظر تاريخ الاستئناف الذي لم يحدد بعد.
كما أصدرت المحكمة أحكاما بثلاثة وبستة أشهر لأعضاء الفريق الذي أنتج شريط الفيديو.
وكان المحامي أحمد مهران تقدم ببلاغ إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد سمير المراغي، مخرج ومالك الشركة المنتجة للأغنية، بالإضافة إلى ليلى عامر، بإعتباره "خادشا للحياء ويحرض على الفسق والفجور".