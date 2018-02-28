يتجه النواب في النرويج نحو منع استعمال الأسلحة النصف آلية في البلاد ابتداء من سنة 2021.
النرويج تقرر حظر الأسلحة النصف آلية اعتبارا من 2021
بتفعيله في التاريخ الموعود، سيتزامن المنع مع مرور 10 سنوات من الاعتداء الذي نفذه أندرياس برايفيك، عندما شن هجوما على عشرات المراهقين، فقتل منهم أكثر من 60 شخصا، مستعملا سلاحه النصف آلي.
النرويج تقرر حظر الأسلحة النصف آلية اعتبارا من 2021
وقد اقترحت حكومة وسط اليمين المنع، ساعية إلى الحد من عدد الناس الذين يحق لهم امتلاك الأسلحة النارية.
وقال عضو لجنة الشؤون القانونية في البرلمان النرويجي بيتر فروليش، إنه لا ينبغي على الأشخاص العاديين امتلاك هذا النوع من الأسلحة، مضيفا القول إن التصويت لم يتم بعد، ولكن أغلبية واسعة من النواب وعددهم 169 نائبا يدعمون المقترح.
ولا يعرف بعد إلى أي حد سيؤثر القانون في الصيادين، ولكنه سيسمح باستثناءات لبعض الرياضات.
وتأتي هذه التطورات بعد سبع سنوات من إقدام أندرياس بريفيك على قتل 8 أشخاص في هجوم تفجيري بواسطة سيارة في أسلو، وقتله 61 آخرين في هجوم مسلح على جزيرة يوتاه في 22 تموز/يوليو 2011. وقد حكم القضاء النرويجي على بريفيك بالسجن 21 سنة.
وتقول إحدى المنخرطات في منظمة لدعم أهالي الضحايا إن المقترح أمر جيد، حتى وإن جاء متأخرا.