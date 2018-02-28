أصيب 11 شخصا داخل قاعدة للمارينز بولاية فيرجينا الأمريكية، إثر فتح طرد مشبوه وصل إلى القاعدة الثلاثاء.
إصابة 11 شخصا بإعياء إثر فتح طرد مشبوه بقاعدة للمارينز بفرجينيا
إصابة 11 شخصا بإعياء إثر فتح طرد مشبوه بقاعدة للمارينز بفرجينيا
إصابة 11 شخصا بإعياء إثر فتح طرد مشبوه بقاعدة للمارينز بفرجينيا
وقال مسؤولون في المارينز في بيان إن الطرد وصل إلى قاعدة "ماير-هندرسون هول"، وتم إخلا أحد المباني بالقاعدة للتأكد من خلوه من أي آثار للطرد المشبوه.
وأضاف البيان أن "عدد من المارينز يتلقون العلاج حاليا إثر إصابتهم بإعياء جراء الطرد المشبوه".
وقال ثلاثة جنود في حديث مع قناة سي إن إن الأمريكية أنهم شعروا بحرق في أيديهم ووجوههم إثر فتحهم للطرد.
من جانبه، قال المتحدث باسم المارينز بريان بلوك إنه من المبكر جدا معرفة أسباب الحادث، يجب انتظار نتائج التحقيق، ولا يمكن في الوقت الحالي الإعلان عن ما إذا كان الأمر يتعلق بهجوم إرهابي أم لا.