لم يخف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لا يزال في بداية عامه الثاني من الحكم، نيته الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية المقررة في 2020.
ترامب يعين من الآن مديرا لحملته الانتخابية لرئاسيات 2020!
بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفعل اختيار أعضاء حملته الانتخابية المقبلة، حيث أعلن الثلاثاء تعيين براد بارسكال، مديرا لحملة رئاسيات العام 2020.
ترامب يعين من الآن مديرا لحملته الانتخابية لرئاسيات 2020!
وبدأ ترامب بالفعل اختيار أعضاء حملته الانتخابية المقبلة، حيث أعلن الثلاثاء تعيين براد بارسكال، مديرا لحملة رئاسيات العام 2020.
وبارسكال كان يشغل منصب مسؤول الاستراتيجية الرقمية في حملة ترامب للعام 2016.
وأوضح جاريد كوتشنر، مستشار وصهر ترمب أن اختيار بارسكال جاء بسبب الدور الفعال الذي لعبه إبان حملة عام 2016، مؤكدا أن خبرة بارسكال وحسه القيادي سيلعبان دورا هاما في شن حملة انتخابية على أعلى مستوى"
ترامب : "لا يزال أمامنا سبع سنوات"
وأكد الرئيس الأمريكي، البالغ من العمر 71 عاما، في خطاب أمام الملتقى السنوي للمحافظين الأمريكيين على عزمه خوض الانتخابات الرئاسية عام 2020، حيث قال : "ما زال أمامنا سبع سنوات" من العمل.
ولا يزال قرابة الألف يوم قبل الانتخابات الأمريكية القادمة والمقررة في 3 نوفمبر 2020.
وبداية يناير/ كانون الثاني الماضي، انتشرت شائعات حول نية مقدمة البرامج الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري الترشح للانتخابات الرئاسية، خاصة بعد خطاب ألقته في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب"، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي على التأكيد على نيته خوض المعركة الانتخابية القادمة وهزيمة مقدمة البرامج الشهيرة التي وصفها في تغريدة له "بالمهزوزة"