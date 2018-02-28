يتجه الفاتيكان نحو تدريب مزيد من الكهنة على كيفية تخليص الناس من الأرواح الشريرة التي تتملك بهم، وذلك في ظل تعالي أصوات تدعو إلى اعتماد الرقية.
الفاتيكان يتيح دروسا "للرُقية" للتخلص من الأرواح الشريرة
الفاتيكان يتيح دروسا لرجال الدين بهدف تخليص أناس من الأرواح الشريرة. الجهود تهدف إلى تشجيع الناس إلى التوجه إلى الكنيسة بدل توجههم إلى المنجمين.
الفاتيكان يتيح دروسا "للرُقية" للتخلص من الأرواح الشريرة
والملاحظ أن حجم الطلب الموجه إلى رجال الدين لتخليص أناس من الأرواح الشريرة التي تتملك بهم، تضاعف ثلاث مرات في إيطاليا على مدى السنوات القليلة الماضية، وذلك وفق بينينيو باليلا من بلارمو في صيقلية، الذي اعتمد هذه الطريقة للاستجابة إلى الطلبات الموجهة إليه.
وقال باليلا متحدثا إلى راديو الفاتيكان، إنه يوجد حوالي 500ألف حالة تسجل سنويا عبر كامل أنحاء إيطاليا، حيث أضحى أناس يمرون بهذه الحالة يتجهون إلى منجمين أداتهم لعب الورق، أكثر من توجههم نحو الكنيسة.
وأعرب باليلا عن قلقه من أن زيارة المنجمين يفتح الباب للشر، الذي تعد الرقية سلاحا ناجعا لمحاربته، على حد قوله، وأفاد بأن دروسا ستتاح في معهد روما للتعليم الكاثوليكي، بخصوص مسألة وجود الشياطين، مبينا أنه سيتم التعرض أيضا إلى الطوائف المرتبطة بعالم الأرواح الشريرة، وفوائد رواية الأشخاص المعنيين قصة خلاصهم.