قالت شركة والت ديزني أنها ستضخ استثمارات بقيمة ملياري يورو لتوسيع مدينة ألعاب ديزني لاند الواقعة في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.
شاهد: مدينة الألعاب ديزني لاند باريس تخطط للتوسع
ديزني لاند باريس، مدينة الألعاب الترفيهية الأكثر شهرة في أوروبا من حيث عدد الزائرين.
شاهد: مدينة الألعاب ديزني لاند باريس تخطط للتوسع
خطة التوسع تعد واحدة من مشاريع التطوير الأكثر طموحا في ديزني لاند باريس منذ افتتاحها في 1992.
وديزني لاند باريس هي مدينة الألعاب الترفيهية الأكثر شهرة في أوروبا من حيث عدد الزائرين، وهي تقع على مساحة 2230 هكتارا على بعد حوالي 32 كيلومترا شرقي باريس.
ومنذ عام 1992 زار أكثر من 320 مليون شخص مدينة الألعاب الترفيهية التي تشكل 6.2 بالمئة من إيرادات السياحة لفرنسا. وهي أيضا مصدر كبير للتوظيف المحلي حيث يعمل بها حوالي 16 ألف موظف.