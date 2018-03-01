بات بإمكان النمساويين التلفظ بكلام فاحش أو القيام بإشارات بذيئة أو تصميم لافتات تحمل نقدا لاذعا للسياسيين بعد أن أعطت محكمة نمساوية الضوء الأخضر للمواطنين بحرية استخدام إشارة الإصبع البذيئة أو اليد وهي الإشارات التي تسمى "إصبع الشرف" أو "ذراع الشرف" في أوروبا والغرب عموما. المحكمة أكدت أنّ هذا السلوك مسموح به ما دام منفذه يملك من الحجج والذرائع ما يسمح له بتوجيه انتقادات إلى السياسيين، وأدخلت المحكمة ذلك في إطار حرية التعبير.
القضاء يسمح للنمساويين بالتلفظ أو القيام بإشارات بذيئة
في إطار تشجيع حرية التعبير سمحت محكمة نمساوية للمواطنين باللجوء إلى استخدام كلمات وإشارات كانت توصف بـ "البذيئة" خلال تعاملهم مع السياسيين.
القضاء يسمح للنمساويين بالتلفظ أو القيام بإشارات بذيئة
وكان نائب المستشار النمساوي هانز كريستيان شتراخه قد رفع دعوى قضائي ضدّ مجموعة من الناشطين اليساريين الراديكاليين اتهمهم فيها بتوجيه "شتائم عامة" ضده على خلفية اطلاقهم لشريط فيديو هاجموا خلاله زعيم حزب الحرية القومي على وسائل التواصل الاجتماعي.
المحكمة رفضت الدعوى، كما رفضت بدورها محكمة الاستئناف في العاصمة النمساوية فيينا الشكوى على أساس "حرية التعبير"، وقالت المحكمة "إنّ الحق في تبني موقف سياسي استفزازي وصادم هو جزء أساسي من حرية التعبير". مثبتة بذلك الحكم الصادر عن محكمة ابتدائية.
وكانت مجموعة "اليسار الآن" قد صورت شريط فيديو وجّه خصيصا إلى أنصار اليسار واليسار الراديكالي ويعرض سلسلة من الأسباب لتقديم انتقادات و"لعنة شتراخه"، وكتعبير على رفض سياسة حزب الحرية القومي رفع أحد المشاركين في إنتاج الشريط "الإصبع الوسطى" في وجه زعيم حزب الحرية المتطرف.