التقت يورونيوز رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في بروكسل، وحاورته بشأن موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأعرب المسؤول البريطاني الأسبق عن أمله، في أن يغير المسار الذي اتخذته بلاده إزاء الاتحاد، كما أبدى بلير وجهة نظره بشأن النزاع في سوريا.
توني بلير ليورونيوز: نحن بعيدون جدا عن التوصل إلى اتفاق في سوريا
بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق فإن عدم ذهاب بريطانيا إلى سوريا بداية الأزمة، دفع الاسد إلى طلب دعم إيران وحزب الله، ما مكنه من تعزيز موقعه.
توني بلير ليورونيوز: نحن بعيدون جدا عن التوصل إلى اتفاق في سوريا
إيقاف المأساة في سوريا
من جهة وفيما يتعلق بسوريا، وإجابة عن السؤال المتعلق بكيفية تعامل بريطانيا مع هذا الملف، في ظل تقارير تفيد بأن أسلحة كيميائية استعملت في ذلك البلد، قال بلير إنه كان بالإمكان في مرحلة مبكرة من الأزمة في سوريا التوصل إلى اتفاق، بشأن عملية انتقالية عندما طلب من الرئيس السوري بشأر الأسد التنحي، ولكن بريطانيا لم تذهب لتنحيته، وهو ما مكن النظام من تعزيز موقعه بفضل دعم إيران وحزب الله له.
وقال بلير إن ما يتعرض له الشعب السوري اليوم هو جناية بحقه، وإنه ينبغي على جميع الدول بذل ما تستطيع لإيقاف المأساة هناك، والتمهيد لعملية انتقال سياسي، تخول للسوريين اختيار حكوماتهم بأنفسهم، واستبعد بلير امكانية التوصل إلى اتفاق في الوقت الراهن، مقرا بأن ذلك الهدف يظل بعيدا جدا. وختم بلير القول بأنه ما كان ينبغي للمأساة السورية بأن تحدث.
امكانية لحسم الأمر
ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بالبريكسيت قال بلير إنه هناك خياران أمام البريطانيين، ويتمثل الأول في الانسحاب من الاتحاد وذلك سيكون صعبا ومؤلما اقتصاديا بسبب فقدان إمكانية الدخول إلى الأسواق الأوروبية على حد قوله، فيما يتمثل الخيار الثاني في البقاء داخل أوروبا، أوروبا التي تتوخى الإصلاح. وانتقد بلير الأطراف المستعدة لاختيار البريكسيت على حساب كل شيء، بما في ذلك السلام في شمال ايرلندا.
وبين بلير أن التوصل إلى اتفاق يتعلق بصفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي، سيكون أمرا ليس من الهين التوصل إليه، وأن البرلمان سيصعب عليه التوصل إلى اتفاق، وحينها يمكن برأيه الرجوع إلى الشعب ليتخذ القرار النهائي بشأن البريكسيت.