شاهد: ماذا حدث لقارب وسط الجليد في الدنمارك
علق قارب صيد في الجليد بمياه الدانمارك بسبب العاصفة السيبيرية التي تجتاح أوربا منذ أيام.
فرق الإنقاذ حاولت رفع القارب التي توقفت عن السير لساعات وأصيبت بأضرار نتيجة ارتطامها بطبقات الجليد وبجسر يمر فوق المياه الإقليمية للدانمارك.
للتذكير وصلت درجات الحرارة خلال العاصفة الثلجية التي تضرب أوربا إلى 26 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المدن وقد رافقتها ثلوج كثيفة غطت مساحات شاسعة في دول أوربية، ما أدى إلى شلل عدد من المرافق الحيوية، لا سيما الطرقات وشبكة المواصلات والقطارات.