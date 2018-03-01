في إطار سعي دبي لتصبح واحدة من أذكى المدن في العالم اختبرت هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة الخليجية وحدات تنقل ذاتية القيادة، خصصت لها 1.5 مليون درهم (حوالي 400 ألف يورو) من أجل الأبحاث الخاصة بتطويرها.
بعد "درون تاكسي" دبي تختبر وحدات تنقل ذاتية القيادة للمدن الذكية
الوحدات قيد التجربة صنعتها شركة نكست فيوتشر ترانسبورتيشن الأمريكية في إيطاليا، قبل أن يتم شحنها إلى دبي لاختبارها.
بعد "درون تاكسي" دبي تختبر وحدات تنقل ذاتية القيادة للمدن الذكية
وصنعت شركة نكست فيوتشر ترانسبورتيشن الأمريكية هذه الوحدات في إيطاليا، قبل أن يتم شحنها إلى دبي لاختبارها حتى نهاية السنة المقبلة كما هو متوقع، ثم يتم بعدها اعلان الخطة الزمنية لتشغيل الوحدة على مستوى إمارة دبي.
وتعمل هذه الوحدات بالكهرباء بشكل كامل وجرى اختبارها على سرعة 20 كيلومترا في الساعة، لكن سرعتها القصوى تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة.
وكل وحدة مزودة بست مقاعد لكنها يمكن أن تقل عشرة أشخاص على أن يبقى أربعة منهم وقوفا. وتعد الوحدات بحسب مسؤول إماراتي مجرد مشروع من عدة مشروعات أخرى، مثل الحافلات ذاتية القيادة.