قالت القوات المسلحة التركية إن ثمانية من جنودها قتلوا وأصيب 13 آخرون في اشتباكات في منطقة عفرين شمال غرب سوريا يوم الخميس.
تركيا تعلن عن خسائر كبيرة في عفرين
الجيش التركي يعلن مقتل 8 جنود أتراك وإصابة 13 في اشتباكات في عفرين السورية
تركيا تعلن عن خسائر كبيرة في عفرين
وقال الجيش في بيان إن الجنود المصابين نقلوا سريعا لتلقي العلاج.
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وشنت تركيا هجوما على عفرين في يناير كانون الثاني مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي حمل السلاح ضد الدولة التركية على مدى ثلاثة عقود.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن تركيا سيطرت منذ بدء العملية على 115 "نقطة استراتيجية" و87 قرية مما أجبر المقاتلين الأكراد على التقهقر من المنطقة المحاذية للحدود التركية.