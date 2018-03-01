شتائم ومياه على الهواء بانتظار "لا مفاجأة" الانتخابات.
مرشحة رئاسية في روسيا تلقي كوبا من الماء على مرشح وصفها بالساقطة والمجنونة
يتسلى المرشحون لانتخابات الرئاسة في روسيا قدر ما استطاعوا. مرشحة تلقي كوبا من الماء على مرشح مثير للجدل
مرشحة رئاسية في روسيا تلقي كوبا من الماء على مرشح وصفها بالساقطة والمجنونة
لا مفاجأة تخرج من الصندوق في الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في الثامن عشر من المارس آذار المقبل في روسيا.
لذلك ارتأى المرشحون أن يحركوا المياه الراكدة على الأقل في الحملة الانتخابية وتلك أقصى أمانيهم.
فقد شهدت مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الاستحقاق الرئاسي (طبعا لم يكن الرئيس المرشح فلاديمير بوتين من بينهم) مشهدا مضحكا على الهواء تخلله سباب وإلقاء كوب من الماء على وجه المرشح فلاديمير جيرينوفسكي الذي يدخل السباق للمرة السادسة.
وقد طلب السياسي المثير للجدل من المرشحة الوحيدة كسينيا سوبشاك أن "تخرس" ونَعَتَها بأنها "امرأة سوقية من الشارع" في إشارة لبرنامج تلفزيوني كانت تديره في السابق.
ولم يأبه جيرينوفسكي لدعوات التزام الهدوء من مقدم المناظرة التلفزيونية واستمر في مهاجمة المرشحة بقوله إنها مجنونة وبلا عقل. فلم تجد السيددة سوبشاك بُدًّا من إلقاء كوب من الماء على وجهه علّه يسكت.
وقالت له إنها تسستعمل نفس التكتيك في إشارة لتصرف جيرينوفسكي نفسه عام 1995 حين ألقى كوبا من العصيرعلى على وجه السياسي الراحل بوريس نيمتسوف حين كان محافظا لمقاطعة نيزني نوفغوراد.
ورغم كوب الماء البارد على وجهه، استمر جيرينوفسكي في شتائمه ضد سوبشاك قائلا إنها امرأة ساقطة ومن بنات الهوى.
وبانتظار الاستحقاق الرئاسي، ينام قيصر روسيا "ملء جفونه عن شواردها ويسهر جيرينوفسكي وشركاؤه ويختصمون وتتطاير الشتائم وأكواب الماء على الهواء مباشرة.