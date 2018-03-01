لطالما هيمنت فكرة تحليق أصحاب السيارات جوا، عندما يضيقون ذرعا بازدحام الطرقات بالسيارات وتتعطل أعمالهم، واليوم أصبح ذلك الحلم حقيقة، إذ أن ما يزيد عن عشر شركات عبر أنحاء العالم ومنها شركة أيرباص دخلت في منافسة، لتطوير نوع جديد من الطائرات يمكن سائقيها من الإقلاع من وسط الطرقات المزدحمة: تلك هي سيارة المستقبل، السيارة الطائرة.
شاهد: السيارة الطائرة...قريبا في معرض جنيف للسيارات
ستكون لك حرية الاختيار مستقبلا حين تسافر، في أن تراوح بين أخذ الطريق السيارة و التحليق في الجو، وذلك على متن وسيلة نقل واحدة، هي السيارة الطائرة.
شاهد: السيارة الطائرة...قريبا في معرض جنيف للسيارات
وخلال الأسبوع المقبل، سيتم الكشف رسميا عن نموذج المركبة الجديدة التي طورتها شركة "بال في ليبرتي" الهولندية، في معرض جنيف للسيارات 2018، يوم الثلاثاء المقبل.
وينتظر أن يتم انتاج 90 مركبة من هذا النوع في مرحلة أولى، سعر الواحدة منها يبلغ حوالي 500ألف يورو، وتقدر سرعتها القصوى على الأرض بنحو 170 كلم وفي الجو بنحو 180 كلم. ورغم أن هذه السيارات لن يستعملها أي كان، فإن المصنع يقول إن لديه طلبات كثيرة.